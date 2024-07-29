瑞銀叫沽九倉 希慎興業遭降級削目標價
2024年07月29日 14:01
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瑞銀發表研究報告指，大部分本港地產股在最新一輪派息收益率達7至10%，高於新加坡房地產投資信託基金的6%，反映當中蘊藏買入機會。該行認為，由於住宅租金增長表現強勁，顯示供需健康，地產商可能只是面臨一個周期性下行，估計如果美國減息，樓市銷售及價格將靠穩。
該行行業首選恒地(00012)及嘉里建設(00683)，也看好太古A(00019)。該行稱，見到恒地有清晰去槓桿路線圖，其有望受惠於大眾住宅市場及農地銷售加快；至於嘉里建設則有望受惠本港超高端豪宅銷售。瑞銀將嘉里建設評級由「中性」升至「買入」，目標價由13.5元升至17.8元。
其他地產股方面，九龍倉集團(00004)評級由「中性」降至「沽售」，認為其估值昂貴，目標價由20元降至16.3元；希慎興業(00014)評級由「買入」降至「中性」，原因是2024年後股息重置風險高企，目標價由23.8元削至11.2元。
此外，冠君產業信託(02778)評級由「沽售」升至「中性」，指盈利前景具挑戰性已被市場反映，目標價由2.1元降至1.61元。該行並維持長實集團(01113)及九龍倉置業(01997)「中性」評級，目標價由原先分別40元及29.6元，降至31元及20元。