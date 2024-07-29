瑞銀叫沽九倉　希慎興業遭降級削目標價

瑞銀發表研究報告指，大部分本港地產股在最新一輪派息收益率達7至10%，高於新加坡房地產投資信託基金的6%，反映當中蘊藏買入機會。該行認為，由於住宅租金增長表現強勁，顯示供需健康，地產商可能只是面臨一個周期性下行，估計如果美國減息，樓市銷售及價格將靠穩。