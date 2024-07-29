滙豐環球調低港地產股目標價 料削派息周期結束在望
2024年07月29日 18:17
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滙豐環球研究發表報告指，隨着有迹象顯示地產商業務前景開始改善，削派息周期可能有望結束，雖然部分公司仍面臨苦況，不過預期有其他公司發出盈利增長回歸的訊號。該行將本港地產股目標價平均調低4.2%，並將2024至2026年盈利預測調低2至3.2%。
該行指，香港地產行業7月開始跑贏大市，上半年銷售超過去年全年。雖然市場有經濟逆風及旅遊業復甦遜預期等問題，但由於部分公司去槓桿化，可能部分錄銷售額回升，有公司業務前景開始改善，隨着業務正常化，應有助結束減派息周期，使地產行業更具吸引力。
滙豐研究料，鑑於新樓推售價格調整，加上潛在資產減記，料地產商盈利能力將惡化，不過由於更積極主動推售，其銷售及盈利前景應有改善。
滙豐研究又指，香港經濟疲軟及居民及遊客消費降級，零售業主復甦步伐較溫和，但部分企業可能會開始恢復積極調整商場租金。此外，寫字樓業主將面臨租金及出租率挑戰，提供的指引或較謹慎。
該行強調3件事值得關注。盈利改善：預計新地(00016)及九龍倉置業(01997)等公司恢復增長。股息吸引力：專注於具有以下特點的買入評級公司，包括12個月預測股息率為8厘或以上，以及具穩定或增長的股息前景的公司，如領展(00823)及置富產業信託(00778)等。潛在下滑：看到部分公司核心盈利具持續下滑風險，如新世界(00017)及恒基地產 (00012)。