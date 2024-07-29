報告：全球近3成電動車車主想換回燃油車　原因係...

近年全球電動車需求開始放緩，更有電動車車主開始後悔換車。據一項調查顯示，全球有近3成的電動車車主希望換回燃油汽車；更有專家稱電動車屬富人「玩具」，只有富裕車主才可「無障礙地享受駕駛電動車的樂趣」。

外媒引述顧問公司麥肯錫的市場調查指，全球29%的電動車車主希望換回燃油汽車，其中，澳洲及美國比例最高，分別高達為49%及46%；另外，蓋洛普民調顯示，在美國想改買電動車的燃料車車主正在減少，從2023年43%下降到2024年的35%，而完全不想買電動車的人也從去年的41%提高到48%。

汽車資訊網站Edmunds研究主管Ivan Drury認為，充電不方便、續航力不夠長，或是電池退化等原因，均影響車主購買電動車意欲。

其中，住在氣候寒冷地區的車主不願買電動車的態度更加強烈；早期購買電動車的車主不滿程度亦較高，亦更容易想換回燃油驅動的汽車，而本身擁有車庫、多輛汽車的高收入車主，則對自己的選擇非常滿意，較可能再購入新電動車。

麥肯錫調查也指出，有34%的車主則是因為電動車總駕駛成本過高，才想換回燃油車；對此，二手車搜索引擎iSeeCars分析專員Karl Brauer表示，「價格是新電動車買家入門的最大障礙，因為其價格往往比非電動車更高」，同時，車主亦要擔心找不到充電站，部分買家甚至會認為電動汽車功能較少，導致其對隨時出門的能力信心不足。