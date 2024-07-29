珀麗灣兩房放盤一年累劈價130萬沽貨　成交呎價失守9千

二手市場成交集中為「劈價貨」，馬灣珀麗灣兩房單位原業主都接受現實，放盤約一年間累劈130萬元沽貨，屋苑成交呎價再跌穿9,000元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原葉偉明表示，薄扶林置富花園9座高層E室，實用面積約439方呎，兩房間隔，望山景，叫價538萬元，放盤兩周內獲以524萬元承接，微減14萬元或約2.6%，呎價約11,936元，新買家為用家。

－－－－－

九龍區

●利嘉閣薛丁武稱，啟德嘉匯1座高層G室，實用面積約372方呎，一房間隔，望維港海景，叫價720萬元，新買家為屯門區業主，初次睇樓，火速決定出價，議價後以658萬元成交，呎價約17,688元，原業主在2017年以約750.8萬元買入，帳面蝕92.8萬元。

●美聯張曉盈表示，西南九龍匯璽IIA的1B座低層B室，實用面積約440方呎，兩房間隔，區內買家以940萬元承接自住，呎價約21,364元，原業主於2017年4月以921.1萬元購入，持貨約7年帳面賺約18.9萬元，升值約2.1%。

－－－－－－

新界區

●中原溫詩雁指，馬灣珀麗灣13座低層B室，實用面積約583方呎，兩房間隔，放盤約一年，去年8月叫價652萬元，原業主近月終面對現實，大幅降價至560萬元，議價後再減38萬元，以522萬元沽出，呎價約8,954元，累減130萬元。

●利嘉閣吳楚興稱，東涌映灣園近日交投增多，成交包括16座低層H室，實用面積約927方呎，減價40萬元，以890萬元沽出，同類型單位近期做價罕聞跌穿「9球」，呎價約9,601元。

●利嘉閣梁均耀表示，青衣青怡花園6座中層F室，實用面積約343方呎，兩房間隔，區內客經比較不同單位後，與業主洽購，單位原先叫價470萬元，終以458萬元成交，呎價約13,353元。

●世紀21天生置業黃偉祺稱，屯門碧翠花園25座低層A室，實用面積約884方呎，套三房連工人房間隔，放盤時叫價750萬元，累減90萬元，減幅約12%，獲區內客以660萬元連雙車位承接，呎價約7,466元。

●世紀21天生置鄭少偉表示，屯門黃金海岸為8座高層D室，實用面積約535方呎，兩房間隔，望海景，放盤4個月，獲上車客洽購，以473萬承接，呎價約8,841元。

●美聯馮根明指，元朗居屋宏富苑高層10室，實用面積約440方呎，兩房設計，未補價第二市場叫價430萬元，獲區內綠表買家洽購，議價後以395萬元承接，呎價約8,977元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田欣廷軒1座高層D室，實用面積約397方呎，兩房間隔，望山景，以660萬元成交，呎價約16,625元，原業主於2000年7月購入，持貨約24年帳面獲利468.9萬元。

●世紀21奇豐黃宗信指，馬鞍山居屋錦豐苑E座中層16室，實用面積約642方呎，三房間隔，望園景，未補價第二市場叫價478萬元，放盤8個月，以478萬元沽出，呎價約7,445元。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山雅典居6座高層C室，實用面積約874方呎，三房間隔，享海景，叫價1,100萬元，放盤半年，其後調整至1,030萬元連車位沽出，呎價約11,785元。

●中原關偉豪表示，將軍澳居屋安寧花園3座中層C室，實用面積約431方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價430萬元，議價後以413萬元沽出，呎價約9,582元，新買家為外區上車客。

●利嘉閣蔡庭勇稱，將軍澳廣場6座中層B室，實用面積約730方呎，套三房連工人房間隔，單位原先叫價1,150萬元，換樓客於該區睇樓近3個月，最終以1,070萬元承接，呎價約14,658元。

－－－－－－