藥明康德半年純利跌2成　維持全年收入指引

截至今年6月底止6個月，該公司一邊守住為數超過6,000的活躍客戶基礎，一邊新增超過500名客戶；6月底在手訂單431億元，不計新冠商業化項目按年增長33.2%；來自全球20大製藥企業的收入達到65.9億元，不計新冠商業化項目按年增長11.9%。

然而，藥明康德生意仍高度倚賴美國，上半年來自美國客戶的收入為107.1億元，相當於總收入約62%，不計新冠商業化項目按年下降1.2%。按同一基礎，歐洲及中國客戶收入分別按年增長5.3%及2.8%，可惜金額分別只有22.2億元及34億元。整體毛利率按年跌1.1個百分點至38.9%，主要是經營效率提升之際，也受項目組合變化及市況影響。

公司稱，全球醫藥研發及生產服務行業有望保持較快增長，但市場競爭也日趨激烈。就算《生物安全法案》不會進入2025國防授權法案的立法議程，但將該法案加入參議院版本2025國防授權法案的一項類似修正於今年7月10日被提出，目前正由參議院軍事委員會審議。