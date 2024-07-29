屯門青山公路全新盤10日內累沽314伙

一手市場交投平穩，周一(29日)暫錄至少14宗成交。屯門青山公路全新盤的銷情持續，單日再增添4宗，10之內累計沽出314伙，總成交金額逾10億元。同區樓盤受帶動之下，月內亦屢錄承接。

●屯門NOVO LAND第3B期月內累沽50伙

●屯門黃金海灣第1期意嵐連沽4伙開放式戶

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，銷情持續，最新增添4宗開放式單位成交，成交價介乎322.8萬至343萬元。包括3座12樓J室，實用面積306方呎， 成交價325.6萬元，呎價約10,641元。該盤於過去10日內累售314伙，套現逾10.5億元。

●油塘朗譽單日售出兩伙

●大埔白石角朗濤花園複式戶呎售約18,200元

●沙田瓏珀山連沽兩伙 共涉4,926萬

●西南九龍維港滙7月暫錄17宗成交

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期周五賣12伙