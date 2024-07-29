屯門青山公路全新盤10日內累沽314伙
2024年07月29日 21:32
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一手市場交投平穩，周一(29日)暫錄至少14宗成交。屯門青山公路全新盤的銷情持續，單日再增添4宗，10之內累計沽出314伙，總成交金額逾10億元。同區樓盤受帶動之下，月內亦屢錄承接。
●屯門NOVO LAND第3B期月內累沽50伙
新鴻基地產(00016)屯門兆康NOVO LAND第3B期，周一(29日)連錄兩宗特色單位成交。其中Fiskars 第2A座的花園層2樓的E室，實用面積232方呎，開放式間隔，外連158方呎平台，成交價333萬元，呎價約14,353元。該項目於本月至今累沽約50伙，吸金逾2.4億元。
●屯門黃金海灣第1期意嵐連沽4伙開放式戶
旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，銷情持續，最新增添4宗開放式單位成交，成交價介乎322.8萬至343萬元。包括3座12樓J室，實用面積306方呎， 成交價325.6萬元，呎價約10,641元。該盤於過去10日內累售314伙，套現逾10.5億元。
●油塘朗譽單日售出兩伙
保利置業(00119)及尚嘉控股合作發展的油塘朗譽，今(29日)錄得兩宗成交，共涉資2,584.33萬元。其中2座9樓A室，為實用面積730方呎，屬三房連工作室間隔，成交價1,427.92萬元，呎價約19,561元。
●大埔白石角朗濤花園複式戶呎售約18,200元
鷹君(00041)旗下已屆現樓的大埔白石角朗濤，周一(29日)通過招標以5,063.3萬元售出花園複式戶，為H1座Garden Duplex (GD1)，實用面積2,782方呎，外連635方呎花園，呎價約18,200元。
●沙田瓏珀山連沽兩伙 共涉4,926萬
新鴻基地產(00016)旗下沙田瓏珀山，周一(29日)以招標形式售出兩伙，成交金額合共4,926.2萬元。其中的Crown Tower的6樓Garden Suite A室，實用面積1,462方呎，屬四房三套間隔，外連718方呎花園，連同1個車位以3,265.2萬元售出，呎價約22,334元。據悉，該盤近兩個月累計已錄得65宗成交，總成交金額涉逾12.5億元。
●西南九龍維港滙7月暫錄17宗成交
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙，於周一(29日)連錄兩宗成交，共涉近2,900萬元。7月至今累計沽出17伙，期內總成交金額逾4.4億元。其中維港滙II的3A座23樓B室，實用面積490方呎，兩房間隔，成交價1,488.8萬元，呎價約30,384元。同時，維港滙III的2座28樓E室，實用面積525方呎，同屬兩房戶型，以1,408.91萬元，呎價約26,836元。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期周五賣12伙
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，上載最新銷售安排，將於周五(2日)以價單形式發售12伙。該批單位涵蓋開放式至三房間隔，實用面積介乎268至502方呎，計同13.5%折扣後，折實價405.06萬至715萬元，若再扣減17%現金回贈後售價介乎約336萬至約593萬元，呎價約11,715元起。