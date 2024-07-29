美股個別發展　道指跌73點

美股3大指數周一早段個別發展，道指跌73點，報40,515點；標指升16點，報5,475點；納指升123點，報17,481點。港股夜期報17,178點，跌75點，低水60點。

市場關注本周多家大型科技股即將公布的業績表現，曾經作為「美股大淡友」的摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson表示，分析員下調企業盈利預測的趨勢，可能會拖累與經濟周期走勢相關的股票，這亦意味着投資者期待的板塊輪動、升勢擴張至中小型股的期待可能會落空。

Wilson於近期放棄了去年堅定看淡美股的立場。並上調對美股的預測，但觀乎其言論，似乎仍然對美股充滿戒心。他引述花旗銀行的企業盈利調整指標解釋，自6月底以來，機構分析員下調企業盈利預測的數目一直多於上調預測。「我們認為，這樣的情況不能為更廣泛的板塊輪動提供支持。」

他同時表示，市場亦可能覺得通脹回落不利於周期股，原因是這些股票高度依賴通脹帶來的加價空間。相比起中小型股，他更青睞大型股。此前追蹤小型股表現的羅素2000指數表現一度跑贏標指，令市場一度覺得美股會有大規模的板塊輪動。

另外，加拿大皇家銀行資本市場美股策略主管Lori Calvasina亦表示，雖然近期一些大市值增長型企業正面對衝擊，惟標普500指數首10大權重成分股的盈利上調幅度仍優於大市。「我們仍未看到任何轉向利好小型股的趨勢變化。」

當投資者靜候蘋果公司(Apple Inc.)等大型科企業績之際，怎料卻率先迎來壞消息。外媒引述知情人士稱，Apple的人工智能(AI)服務上市將會推遲，可能要等到10月才會用軟件更新的方式向部分用戶提供，意味將遲過新一代iPhone登場。該公司原本計劃在9月發布的iOS 18中加入「Apple Intelligence」的AI功能。

報道指，該公司認為推遲發布可以有更多時間提升AI功能的質量，希望確保新功能可以達到預期標準。Apple股價早段曾升0.36%。

大型連鎖快餐店麥當勞上季同店銷售倒退1%，為2020年第四季以來首次錄得倒退，其股價早段曾升2.74%。