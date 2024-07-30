報告：40%港人認為目前財務狀況未達準備充足水平

線上財富管理平台Endowus智安投與心理健康支援平台Intellect發布報告，調查了香港和新加坡1,000名Z世代和千禧世代僱員，深入探討財務健康與個人和企業健康的關係。

研究結果顯示，良好的財務健康與心理健康之間存在一種良性互惠關係。例如，86%的香港受訪者認為，良好的財務準備有助於他們更輕鬆地從挫折和挑戰中復原；而83%的受訪者表示，心理韌性會激勵他們不斷提升自己的財務準備水平。此外，他們認為自尊會提升個人的財務準備，反之亦然。

量度心理健康有三大因素，包括成長型思維(Growth Mindset)、心理韌性(Resilience)及自尊(Self-esteem)，而工作環境健康的量度指標包括工作滿意度和離職傾向。調查結果顯示，成長型思維(87%)、心理韌性(78%)、自尊(85%)和工作滿意度(75%)等指標反映，香港受訪者整體身心健康程度處於穩健水平。然而，近四成的香港受訪者(41%)經常考慮離職，有明顯的離職傾向。

在財務準備方面，大多數(60%)的香港受訪者認為當前財務狀況「準備非常充足」或「準備充足」，不過仍有40%的香港受訪者認為目前財務狀況還未達到「準備充足」水平。研究將財務準備定義為，個人對財富能滿足短期和/或長期生活需求的信心。約一半的香港受訪者(48%)對收入來源的可預測性充滿信心，因此受訪者表現出強烈的財務準備意識。

儘管有一半的香港受訪者對自己收入穩定性和可預測性持樂觀態度，但在投資知識方面，只有16%的香港受訪者認為自己具備足夠的投資能力，能夠選擇最合適的投資實現財務目標。僅19%的香港受訪者認為自己可累積充足的退休金，這顯示了個人需要採取更長遠的視角來規劃財務，通過積極的財富積累來進一步鞏固財務安全。

僱主在提升員工全面身心健康方面發扮演着關鍵作用。三分之一的香港受訪者表達希望工作場所提供支援以改善財務準備，包括金融健康工作坊(31%)、個人理財興趣小組 (34%)、公司認可的退休投資計劃(34%)和個人理財及投資者教育課程(38%)。特別是千禧世代對個人理財及投資者教育的需求尤為突出，有38%的人表示希望獲得此類支援。