名日‧九肚山推「一蚊雞車位」連單位發售　全盤暫賣出80%

長江實業營業經理詹勳榮表示，上述買家於簽署臨時買賣合約購買指定6伙單位時，可選擇支付1萬元以獲得指定車位，於付清樓價後可獲回贈9,999元，變相可以1元購入車位。以1座16樓B室為例，實用面積1,053方呎，屬海景3房戶，連車位折實售價1,996.8萬元，呎價約18,963元。

他稱，過往車位估值約200萬元。全盤提供266伙，迄今賣出約80%，餘貨全屬3房及4房單位。

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，7月至昨日一手成交量已錄得逾1,000宗，為連跌3個月後回升。今年至今已達9,700宗，佔去年全年約93%，涉及金額達1,170億元，已超越去年，並創出3年新高。他估計，今年全年一手成交量可達18,000宗。

經絡按揭轉介營運總監張顥曦稱，最新提供「高尖高成數按揭優惠」，為樓價3,000萬元提供最高九成按揭，上限低至最優惠利率(P) 減2厘，P為6.125厘，即封頂息率低至4.125厘，年期最長30年。