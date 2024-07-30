恒隆：冇諗到市場下滑持續　未來前景睇唔通

至於將來會否再減派息，行政總裁盧韋柏補充，本次減派息是要減少下次再減的機會率，「唔希望愈減愈多」，承認集團經營一貫審慎兼量力而為，他並強調減派息後，股息回報率仍達9厘。

對於零售市道，盧表示，之前「冇諗到(市場)下滑持續」，主要反映在經濟動力和消費信心之上。內地零售主要受到消費者外遊影響，尤其日圓下跌至歷史新低，令高端消費者前所未有地多次外遊消費。香港商場因為以民生消費為主，他說不擔心周末客流，反而是周一至周五，銀髮一族不在香港消費。

惟幸集團商場大部分重要租約經已續租，集團主要營運策略不變，內地會仍以高端消費者為主要客戶，但在商戶組合有所微調，加入不同價位的餐飲，以吸引更多消費，和培養中產客戶成為未來的主要客戶。

減債方面，集團將會繼續出售可售資產來套現，並以減派息、以股代息等來保留資金。陳文博指，當中武漢「恒隆府」只要價格理性，不會等待市場回溫才會出售。

首席財務總監趙家駒表示，截至6月底，集團負債比率32.9%，未來就會再升，峰值也不會超過35%，並強調現水平健康、在同業中較低，未來幾年希望能夠降至30%以下。集團今年50億元資本支出計劃不變，未來幾年亦會維持每年10億至20億元資本支出。