恒地兩大商場奧運直播活動　料帶動暑期生意升15%

恒地集團租務(二)部總經理江寶欣表示，今個暑假，集團旗下MCP新都城中心及MOSTown新港城中心推出多項活動，包括賽事期間舉行直播，在過去的周末，MCP新都城中心舉行的直播派對，以及其他時間在兩大商場直播焦點賽事，都吸引大批市民駐足觀看，現場氣氛熱切，預計今個暑假期間可帶動兩商場人流和生意，較去年同期增長約15%。

她表示，香港運動員已在劍撃及游泳項目奪得獎牌，其他港隊代表亦將陸續登場，本周六MOSTown新港城中心將舉辦「星級躍動 直播派對」，跟市民一起觀賞賽事，並邀得前香港游泳代表隊成員朱鑑然及女子跳高運動員鄧伊程出席分享心得；現場更有霹靂舞、跆拳道表演等。

由即日起至8月中旬，MCP新都城中心尚有其他精彩活動，商場更特意邀請不同團體舉行多場動感演出；此外，兩大商場亦於同期舉辦星級運動員體驗工作坊、運動員相片展覽及大型運動主題商場裝置。