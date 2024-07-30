阿里雲夥OBS利用雲端取代衞星傳輸以轉播賽事

「奧運雲直播」取代衞星傳輸成為持權媒體遠程分發的主要方式，今屆奧運會已預訂的遠程服務中，約三分二、涉及54家轉播機構使用奧運雲直播，有379個視頻流和100個音頻訊號將透過雲直播傳輸。OBS內容分發平台Content+目前已全數遷移至阿里雲上，預計將為巴黎奧運製作超過1.1萬小時的內容，較上屆東京奧運增加15%。

阿里雲香港解決方案架構師總監潘家和補充，對觀眾而言，衞星與雲技術轉播的延時沒有分別。

另外，阿里雲為今屆奧運提供17套OBS多鏡頭回放系統，涉及14個場館及21個體育項目，如體操、如羽毛球等。潘氏指。系統可作定格慢動作回放，提升觀眾體驗。潘氏相信，而多鏡頭回放技術也可為裁判提供參考。