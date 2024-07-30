利奧坊‧壹隅推優惠　買家有機會獲1萬元運動課程禮券

韓家輝(中)，恒基物業代理營業(二)部副總經理倫國新(右二)，陳永傑(右三)，布少明(左三)、廖偉強(右一)，馬泰陽(左二)、吳啟民(左一)。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，利奧坊系列第4期利奧坊‧壹隅已屆現樓，已於7月下半月分階段安排入伙，現已開放現樓予公眾參觀。項目至今已累售549伙，套現逾36億元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，利奧坊．壹隅已屆現樓階段，買家可即買即住或者即時出租享受租金回報。該系列每呎實用租金普遍約60元，部分更可達82元，租金回報亦可逾3厘。

美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，利奧坊系列在區內發展成熟，享完善的配套設施。大量內地生及專才來港，租務需求將持續增加，預計全年租金將上升 8%，市民「轉租為買」的意願亦將增加。

利嘉閣地產總裁廖偉強指，利奧坊‧壹隅鄰近港鐵站，附近亦有多個大型商場，生活消閒不假外求。不少市場數據均有利美國聯儲局提早減息，預計不少買家在樓市轉勢前趁低吸納。

美聯集團行政總裁(住宅)暨香港置業行政總裁馬泰陽表示，項目自用投資皆宜，故吸引各路客源熱烈追捧。估計全年新盤成交有望回升至18,000宗水平，按年升約7成。

世紀21香港行政總裁吳啟民指，上月樓市「小休」一會，今個月新盤市場再度活躍。有別於以往新界新盤主導，今年卻以九龍區新盤成為「領頭羊」，佔今年整體成交約45%。