嚴重內捲！瑞幸上季同店銷售暴瀉20.9%

中央連「內捲」這句潮語也寫入下半年經濟工作部署的正式通報，可知內地不同行業殘酷價格競爭已到了不得不正視的地步。連鎖咖啡店正是顯例之一，上季開店升至近2萬間的瑞幸咖啡，直營門店的同店銷售卻按年暴瀉20.9%，放在任何一個零售行業都絕非健康現象。

截至6月底止季度，瑞幸收入按年增長35.49%至84.02億元人民幣（下同），一大原因是內地消費不行之聲響徹雲霄之際，期內門店進一步增至19,961家，按季淨增1,371家，按年更淨增9,125家，難怪會見到一家分店幾乎正對面就有另一家。實際上，瑞幸第2萬間分店已在上周五（26日）在北京開幕。

單看直營店，上季收入按年增長38.59%至65.52億元，6月底門店達13,056家，按季淨增857家，按年亦淨增5,868家，按年增速擺明撇甩生意額增長九條街，因此門店銷售按年跌幅進一步擴大0.6個百分點，達20.9%。

然而，營業額的增長並未帶來盈利增長，列帳經營溢利按年倒退10.41%至10.5億元，換言之經營溢利率按年勁縮6.4個百分點至12.5%，列帳純利按年倒退12.77%至8.71億元。上半年累計，經營溢利按年瀉46.75%至9.85億元，純利按年瀉49.6%至7.87億元。

由於按季扭虧為盈，瑞幸上季業績也不是太壞，況且月度活躍客戶進一步升至6,970萬人，問題在以公司準則計算經直營店經營溢利率21.5%，按年及按季分別挫6.9個百分點及7.6百分點，恐怕管理層心裏盼望這場戰爭早日告一段落。