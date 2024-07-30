【多圖】嘉湖三房做價驚現200餘萬　低估價4成　點解咁平？

低價物業被市場搶爆，天水圍嘉湖山莊三房單位，透過拍賣放售，獲3至4組客出價爭購，終搶高逾1成沽出，成交價仍僅288萬港元，較銀行估價低近4成，據了解，該單位曾發生事故。

環亞物業拍賣今日(30日)共賣岀5項物業，涉及成交金額共約1,474萬元。當中包括上述屋苑的樂湖居6座高層D室，為業主盤，實用面積約551方呎，開拍價258萬元，最終搶高30萬元或約11.6%拍出，呎價約5,227元。該單位銀行網上估價約469萬元，開價低約181萬元或約38.6%。

同場亦拍出深井浪翠園4期13座高層E室銀主盤，單位實用面積約701方呎，屬三房間隔，擁全海景景觀，推拍價520萬元，以560萬元售出，呎價約7,989元。該單位個別銀行網上估價約641萬元，最新成交價低出約81萬元，差幅約12.6%。

場內亦賣出多項另類物業。何文田翠華大廈2座天台A、B、C及D室及住宅用途的頂房，實用面積分別約3,610方呎與約290方呎，屬交吉銀主盤，以一口價456萬元拍出，料新買家為投資者。

另外，西貢南圍交吉農地，屬業主盤，為鄉村式發展用地，面積約1,696方呎，開拍價60萬元，終被搶高10萬元或16.7%，以70萬元拍出，呎價約413元。

同時，亦拍出大圍金獅花園1期第1層雙號交吉車位，屬業主盤，以85萬元推拍，獲兩客爭購，最終以100萬元沽出，較開價高15萬元或約17.6%。至於，筲箕灣雁亭低層B室事故單位，實用面積約267方呎，則於拍賣前售出。