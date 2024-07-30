日主題樂園票價將更貴？調查：全國20%休閒設施今年加價

愛「返鄉下」的港人注意，日本主題樂園加價，「想買飛入場，事前就要睇真啲」！外媒報道，日本國內最大信用調查公司帝國數據銀行(Teikoku Databank)近日發表報告指，截至7月，日本全國近20%休閒設施將在今年內提高票價，雖然加幅比去年出現放緩，但估計到2025年，票價可能仍會繼續上升，原因是設施維修成本續升。

帝國數據銀行的報告調查全日本190個休閒設施，包括主題樂園、遊樂園、動物園及水族館在內，發現截至7月，有33個設施(17.4%)在今年提高票價，去年進行的類似調查顯示有61個設施(32.1%)，數量減少約一半。該行認為，票價上升趨勢出現放緩。

整體來說，每名成人平均票價為1,629日圓(約82港元)，去年為1,586日圓(約80港元)，上漲2.7%；包括門票及設施在內的「免費通行證」平均價格達4,502日圓(約227港元)，跟去年的4,374日圓(約220港元)相比，上漲2.9%。

日本今年主要休閒設施的最高票價為東京迪士尼度假區和大阪環球影城，其成人一日門票，最高票價均為1.09萬日圓。

按設施類型區分，水族館平均票價最高，為2,042日圓(約103港元)，比去年上漲91日圓。報告指，包括摩打、冷氣及其他設備的電力成本，以及飼料成本急升，導致此結果。

相反，動物園平均票價最便宜，為1,381日圓(約69港元)，比去年升34日圓。雖然跟水族館一樣，存在飼料成本高昂的問題，但由於日本許多動物園是由地方政府的公共機構經營，因此難以加價。至於主題樂園及遊樂園的門票平均上漲22日圓，達到1,570日圓(約79港元)。