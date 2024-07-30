內地救市政策無驚喜　威廉博萊︰或加劇經濟結構式放緩

市場早前曾憧憬內地會推動更多經濟刺激政策，惟經歷近期的重要政府會議後，政策方面的消息令投資者失望。威廉博萊新興市場股票投資組合經理林紅云(Vivian Lin Thurston)表示，近日在決議和具體政策方面並未帶來太多驚喜。從高層面視之，中國領導層明顯將焦點從經濟增長和發展轉向國家安全和社會平等，此舉或進一步加劇中國經濟增長的結構式放緩。

此發展反映出中國經濟領域正經歷另一重要轉向，向高端製造和技術自立邁進。官方繼續強調發展「新質生產力」，並確立8大重點產業，包括人工智能(AI)、新能源、新材料、高端裝備、生物醫藥和量子技術。以先進製造業作為經濟成長的主要動力，或意味着政府對國內消費的關注將會減少，對出口的依賴則有所增加，而此趨勢或導致結構式增長放緩，周期式和外部風險增加。

隨着消費信心創歷史新低，中國經濟正處於長期周期式衰退，而結構再平衡(即房地產市場的結構式衰退)及地緣政治風險上升令情況進一步惡化，為中國股市帶來諸多不利因素。由於通縮壓力明顯，政府若無實質的政策支持，可能會在重振消費信心及刺激經濟方面遇上挑戰。