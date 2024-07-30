嘉湖山莊三房戶劈價賣樓　呎價失守8千元易手

藍籌屋苑三房戶劈價賣樓，嘉湖山莊同類單位連減四口價合共60萬元，成交價430萬元，每方呎價低於8,000元易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原蘇浩德表示，北角峰景大廈中層A室，實用面積約1,733方呎，套三房連工人房間隔，享海景，後方享山景，原先叫價3,000萬元，放盤約兩個月，獲以2,700萬元成交，累減300萬元或約一成，呎價約15,580元，與銀行估價相若。

●中原盧文頌指，西區寶翠園8座中層A室，實用面積約900方呎，套三房間隔，享海景，叫價1,800萬元，放盤約一周，即獲以1,750萬元成交，微減50萬元或約3%，呎價約19,444元。

－－－－－

新界區

●利嘉閣張啟源表示，天水圍嘉湖山莊樂湖居6座高層D室，實用面積約551方呎，三房間隔，5月叫價490萬元放售，連減四口價，終以430萬元售出，減幅約12.2%，呎價約7,804元，新買家為區內分支家庭。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋安寧花園4座中高層F室，實用面積約583方呎，有裝修，7月初叫價585萬元，及後調整至565萬元，最終於日前獲區內買家以540萬元承接，累計減價45萬，減幅約7%，呎價約9,262元。

●利嘉閣鄭健沐稱，將軍澳新寶城1座中低層B室，實用面積約378方呎，兩房間隔，望內園景，新買家為投資客，單位原先叫價545萬元，議價後以480萬元成交，呎價約12,698元。

●利嘉閣鄭啟聰指，將軍澳居屋雍明苑A座中層10室，實用面積約440方呎，兩房間隔，新買家為區內綠表客，睇樓一次即向業主洽購，原業主於3月於未補價第二市場叫價550萬元，議價後以485萬元售出，呎價約11,023元。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山居屋錦禧苑B座中層1室，實用面積約401方呎，兩房間隔，放盤半年，叫價270萬元，減價13萬元，減幅約4.8%，未補價第二市場以257萬元獲承接，呎價約6,409元。

●世紀21奇豐胡國強指，馬鞍山公屋耀安邨耀榮樓中層1室，實用面積約443方呎，兩房間隔，望園景，放盤約兩年，未補價第二市場叫價430萬元，減70萬元，獲買家以360萬元承接，呎價約8,126元。

●美聯梁浩文稱，屯門市廣場5座極高層F室，實用面積約473方呎，兩房設計，早前以530萬元放售，有兩年前外國回租客租約期滿後，決定租轉買，故議價後以515萬元承接，呎價約10,887元。

●利嘉閣黃錦鵬指，屯門愛琴海岸8座低層C室，實用面積約549方呎，兩房間隔，望內園景，新買家擬購入單位作投資用途，見上址有裝修，原先叫價528萬元，最終以487萬元成交，呎價約8,871元，約4年帳面蝕161.8萬元，貶值近25%。

●祥益黃慶德表示，屯門南浪海灣5座低層E室，實用面積約667方呎，三房間隔，附裝修，收樓後即可入住，毋須額外花費裝修開支，經議價後，以638萬元售出，呎價約9,565元。

●祥益盤嘉茵稱，屯門居屋置樂花園1座高層D室，實用面積約511方呎，三房間隔，原業主一減再減，議價27萬後，區內客決定於已補價自由市場以323萬元承接，呎價約6,321元。

●中原林恩信表示，荃灣7月至今錄得約50宗二手買賣，綠楊新邨S座中層6室，實用面積約445方呎，兩房間隔，設裝修，新買家為同區上車客，獲減價40萬元，以540萬元成交，呎價約12,134元。

●利嘉閣鍾景安指，荃灣海灣花園1座高層F室，實用面積約474方呎，兩房間隔，望海景，新買家屬首置客，單位原先叫價555萬元，最終以523萬元成交，呎價約11,034元。

－－－－－－