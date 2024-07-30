美股3大指數靠穩　PayPal績後漲7.7%

美股3大指數早段靠穩，道指升166點，報40,706點；標指升13點，報5,477點；納指升12點，報17,382點。港股夜期報17,074點，升53點，高水71點。

電子支付系統公司PayPal上季收入按年增長8.2%至78.85億美元，列帳純利按年增長9.62%至11.28億美元；經調整純利按年大增28.01%至12.43億美元。該公司亦上調全年業績指引，預期全年經調整每股盈利介乎3.88至3.98美元，顯著高於先前預估的大約3.65美元。PayPal股價早段曾升7.76%。

醫藥股業績表現不一，輝瑞上季收入按年增長2.12%至132.83億美元；經調整純利跌11.43%至34億美元。不過，該公司上調全年經調整每股盈利預測至介乎2.45到2.65美元，以中位數計較先前預測提高0.3美元。輝瑞股價曾升0.78%。

至於默沙東上季收入按年增長7.16%；經調整純利58.09億美元，按年由虧轉盈。由於收購EyeBio帶來的負面財務影響，默沙東下調今年的經調整每股盈利預測至介乎7.94到8.65美元，以中位數計降幅為0.6美元。

另外，寶潔(P&G)上季收入按年倒退0.1%至205.32億美元，純利按年跌7.29%至31.37億美元，其股價早段曾挫5.81%。