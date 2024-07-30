沙田現樓推1蚊車位吸客　旺角單幢盤變相劈價2成求售

淡市之下，發展商各出奇招吸引市場注意力。早前減價重啟銷售的沙田現樓項目，最新推出「一蚊雞車位」連單位出售。而旺角單幢盤亦增設「向香港運動員致敬付款計劃」，大增折扣變相減價約兩成吸客。

●沙田名日‧九肚山推「一蚊雞車位」

●長沙灣連方II加推38伙

萬科香港發展的長沙灣連方II，周二(30日)上載價單3號，加推38伙，折實平均呎價約25,495元，較對一張於今年5月推出的價單高約2.6%。價單所見，該批單位戶型涵蓋一房至三房間隔，實用面積由280至611方呎，扣除最高13%或16%折扣後，折實價介乎653.9萬至1,574.5萬元，折實呎價約23,188至27,956元。

●旺角Larchwood大增折扣變相減價

●啟德MIAMI QUAY I兩房成交價1,172萬元

●啟德澐璟兩房呎售約29,407元

●大埔林海山城三房連花園戶獲先租後買

●屯門兆康NOVO LAND第3B期平台戶成交價377萬元

●大埔白石角朗濤四房連車位售3,528萬元

●屯門意嵐月內累沽約315伙

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，周二(30日)再添1宗成交，為3座22樓B室，實用面積448方呎，兩房間隔，以645.5萬元售出，呎價約14,408元。項目月內累沽約315伙。

●旺角利奧坊‧壹隅開放式單位464萬元沽

●啟德MONACO MARINE兩房1,149萬獲承接

會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，今(30日)錄得1B座22樓G室的成交，單位實用面積462方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，以1,149.8萬元成交，呎價約24,887元。發展商指，買家曾參觀過不同區的項目，包括黃竹坑及啟德等，認爲啟德區交通配套最便利，故決定購入單位自住。

●油塘蔚藍東岸三房平台單位連車位售1,800萬