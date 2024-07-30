沙田現樓推1蚊車位吸客 旺角單幢盤變相劈價2成求售
2024年07月30日 22:04
東網電視更多新聞短片
淡市之下，發展商各出奇招吸引市場注意力。早前減價重啟銷售的沙田現樓項目，最新推出「一蚊雞車位」連單位出售。而旺角單幢盤亦增設「向香港運動員致敬付款計劃」，大增折扣變相減價約兩成吸客。
●沙田名日‧九肚山推「一蚊雞車位」
長實集團(01113)旗下沙田名日‧九肚山，周二(30日)公布推出6個「一蚊雞車位」連同單位發售，將於本周六(3日)開售。長江實業營業經理詹勳榮表示，上述買家於簽署臨時買賣合約購買指定6伙單位時，可選擇支付1萬元以獲得指定車位，於付清樓價後獲回贈9,999元，變相可以1元購入車位。
●長沙灣連方II加推38伙
萬科香港發展的長沙灣連方II，周二(30日)上載價單3號，加推38伙，折實平均呎價約25,495元，較對一張於今年5月推出的價單高約2.6%。價單所見，該批單位戶型涵蓋一房至三房間隔，實用面積由280至611方呎，扣除最高13%或16%折扣後，折實價介乎653.9萬至1,574.5萬元，折實呎價約23,188至27,956元。
●旺角Larchwood大增折扣變相減價
宏安地產(01243)旗下已屆現樓的旺角Larchwood，今(30日)加推價單7號，涉及25伙，提供可享24%折扣的「向香港運動員致敬付款計劃」，最高折扣率增至28%，折實平均呎價約21,299元，個別單位變相減價約兩成。發展商已安排周六(3日)發售當中11伙。
●啟德MIAMI QUAY I兩房成交價1,172萬元
由會德豐地產，恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及帝國集團合作的啟德MIAMI QUAY I，今(30日)售出第3座26樓B室，實用面積468方呎，屬兩房連儲物室間隔，成交價1,172.6萬元成交，呎價約25,056元，買家另可享有現金回贈。發展商指，項目自步入現樓後，累售50伙，總成交金額逾6.1億元。
●啟德澐璟兩房呎售約29,407元
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展的啟德澐璟，今(30日)以1,667.38萬元售出第5座18樓B室，實用面積567方呎，兩房連儲物室間隔，呎價約29,407元。
●大埔林海山城三房連花園戶獲先租後買
香港興業國際(00480)及希慎興業(00014)合作發展的大埔林海山城，周二(30日)錄得11座G樓B室，實用面積1,078方呎，三房間隔，連226方呎花園，成交價1,900萬元，呎價約17,625元，買家採用先租後買計劃入市，可享有租金回贈優惠。
●屯門兆康NOVO LAND第3B期平台戶成交價377萬元
新鴻基地產(00016)屯門兆康NOVO LAND第3B期，月內交投不斷，最新售出Fiskars 第2A座的花園層 (2 樓)F室，實用面積281方呎，一房間隔，外連 74方呎平台，以377.94萬元成交，呎價約13,450元。
●大埔白石角朗濤四房連車位售3,528萬元
鷹君(00041)旗下已屆現樓的大埔白石角朗濤，近日交投加快，最新售出5座2樓B室，為實用面積1,764方呎的四房單位，連同1個車位以3,528萬元成交，呎價為20,000元。
●屯門意嵐月內累沽約315伙
旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，周二(30日)再添1宗成交，為3座22樓B室，實用面積448方呎，兩房間隔，以645.5萬元售出，呎價約14,408元。項目月內累沽約315伙。
●旺角利奧坊‧壹隅開放式單位464萬元沽
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅，周二(30日)售出1座15樓D室，實用面積209方呎，開放式間隔，成交價464.04萬元，呎價約22,203元。
●啟德MONACO MARINE兩房1,149萬獲承接
會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，今(30日)錄得1B座22樓G室的成交，單位實用面積462方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，以1,149.8萬元成交，呎價約24,887元。發展商指，買家曾參觀過不同區的項目，包括黃竹坑及啟德等，認爲啟德區交通配套最便利，故決定購入單位自住。
●油塘蔚藍東岸三房平台單位連車位售1,800萬
五礦地產(00230)旗下油塘蔚藍東岸，新近以1,800萬元售出1座2樓C室，實用面積806方呎，屬三房間隔，附有697方呎平台，單位連同1個車位成交，呎價約22,333元。發展商指，買家為外區客，鍾情現樓海景景觀及附設大平台，購入作自住之用。