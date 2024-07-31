廖嘉豪：利好美股後市各種因素仍在

美股近兩周投資氣氛轉差，截至上周五，標普500指數由7月16日高位回落3.7%，納指及費城半導體指數由7月10高位分別回落7%及近14%。花旗仍廣泛看好半導體行業，花旗分析員今年7月對120名美企資訊科技財務預算有決策影響力的財務總監調查顯示，超過50%受訪者已在其財務部門廣泛採用人工智能和機器學習技術，其餘超過40%受訪者亦正考慮採用，企業持續增加人工智能應用，上周與讀者分享人工智能對半導體行業前景的利好因素沒變，回調或有利投資者趁低吸納。同樣利好美股後市的各種因素仍在，望有助各位衡量回調時低吸價值。

往績顯示，美股受惠聯儲局寬鬆周期和持續的軟著陸市場氣氛。1995年以來標普500指數在首次減息後的12個月平均升約3%，資訊科技行業的平均升幅近15%，為各行業之首。當寬鬆貨幣政策周期發生在軟著陸期間，美股表現尤其出色。1995年及1998年美國經濟軟著陸，美股當年在首次減息後的200個交易日分別升近15%及25%以上。上周公布的美國第二季GDP數據較預期好，反映勞動力市場放緩但經濟仍保持穩定，增加市場對美國經濟軟著陸預期。而業績期雖仍處早期，但目前為止業績表現相對較好，佐證美股高估值合理性對市場至關重要，聯儲局在美國步入軟著陸期間減息或對股市非常有利。

美國大選通常只會導致股市短暫回調。由於投資者今年比以往更早開始部署美國大選，美國選舉通常只是個輕微負面因素，甚至在選舉前股市就迅速收復失地。1972年以後的美國大選(不包括動盪環球市場環境如科網泡沫、環球金融危機、新冠疫情下的選舉)往績顯示美股在總統「連任」、「交替」、政府「右傾」或「左傾」的選舉結果後皆一直走高，大選後6個月的平均升幅近5%。若特朗普勝選或導致股市的積極政策(減稅延期、減少監管)和消極政策(關稅)同時出現，但預計積極影響比負面影響大，尤其在特朗普勝選初期。而在2018年及2019年特朗普任總統期間的環球貿易緊張時期，美股分別持平及升近9%，該兩年亦明顯跑贏環球股市，似乎有利投資者繼續超配美股。

季節性因素方面，美股在9月份的單月表現最差，部分或與大選擔憂有關，令8月份或是投資者減少風險資產的較好時機。雖然花旗分析員意識到未來兩月的季節性變化，但仍無阻繼續超配美股。投資者若選擇在9月離場全期觀望或錯失今年11月及12月的強勁潛在回報。當美股由1月到10月表現理想時，11月和12月的季節性表現亦傾向強勢，而今年首10個月回報軌迹亦偏樂觀，經歷最近回調後的標普500年初至今升幅仍有近14.5%，美國減息、軟著陸及業績理想或難以令美股失去所有升幅。結合11月初美國政治不確定性消退，投資者或需在今年後期保時充分投資，而在選舉前的任何減持風險資產或只是策略性部署。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪