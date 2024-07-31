微軟上季多賺10%　惟雲業務遜預期　市後曾挫7%穿400美元

雖然微軟(Microsoft)2024財年第四季業績勝預期，不過是次投資者着眼於其雲業務表現欠佳，拖累其股價在市後延長交易時段曾跌逾7%，低見389.93美元，跌穿400關。

期內，智能雲部門收入僅增長19%，至285.2億美元，遜市場預期的286.8億美元，智能雲包括Azure公有雲、Windows Server、Nuance及GitHub業務。Azure及其他雲服務收入增長29%，不及市場預期的31%。

至於季績其他主要財務數據，收入升15%至647億美元，按固定匯率計則升16%，好過預期的643.9億美元；經營溢利升15%至279億美元，按固定匯率計升16%；純利達220億美元，增長10%，按固定匯率計升11%；每股盈利2.95美元，高過預期的2.93美元。

此外，微軟的更多個人電腦業務收入158.95億美元，按年升14%，超市場預期的154.9億美元。更多個人電腦業務包括Windows系統、遊戲、設備及搜尋廣告。不過，設備收入跌11%，反而Xbox遊戲內容及服務收入大增61%。

行政總裁納德拉(Satya Nadella)在業績報告中表示，公司的創新及客戶的信賴帶動強勁的財年表現，作為平台企業，公司聚焦迎合客戶對不同平台的關鍵需求，也確保公司帶領人工智能(AI)時代。