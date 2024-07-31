AMD第二季數據中心收入倍增　刺激英偉達市後漲半成

超微半導體(AMD)第二季盈利及收入均勝預期，其股價在市後延長交易時段勁升7%，並帶動人工智能(AI)晶片一哥英偉達(Nvidia)股價即市狂跌7%後，市後反彈逾5%，報109.04美元。

期內，總收入達58.35億美元，增長9%，好過預期的57.2億美元，不過受到遊戲部門收入勁跌59%至6.48億美元所拖累；嵌入式晶片業務收入也下挫41%至8.61億美元；純利2.65億美元，急升8.8倍；經調整純利升19%至11.26億美元；經調整每股盈利69美仙，高於預期的68美仙。

值得注意的是，期內，AMD銷售AI晶片的數據中心業務收入按年增長1.15倍，達到28.34億美元，好過市場預期的27.5億美元，原因是AMD Instinct GPU出貨量急增。行政總裁蘇姿丰在分析師電話會議上指，AI晶片的銷售高於預期，期內MI300晶片收入逾10億美元。用戶端(Client)業務收入也勁升49%，至14.92億美元。

用戶端業務指電腦廠商生產桌上電腦、筆記型電腦及手持式個人電腦時購買的晶片。AMD指，AMD Ryzen AI 300系列處理器用於人工智能電腦(AI PC)，Acer、華碩、HP、聯想及MSI均有配置。

至於業績指引，AMD預期第三季收入67億美元，按年增長16%；經調整毛利率53.5%。另一方面，蘇姿丰預期2024年數據中心GPU收入將超過45億美元，比4月時預測的40億美元為高。