【英識ETF】聯儲局議息或放鴿？ 買中期美債ETF等減息？

美國聯儲局將於香港時間星期四(1日)凌晨，公布議息結果，預料將按兵不動，市場關注主席鮑威爾會否暗示9月減息。自美國上周公布數據反映通脹持續放緩，大市對美聯儲減息預期更樂觀，有投資者押注今年減息三次，甚至更多。在減息周期開始前，投資者可增加債券配置，收息之餘兼做到資產增值？

另外，美股本周亦有多間科技巨企放榜，微軟剛於盤後公第四季業績，由於雲業務表現遜預期，增長放慢，盤後曾挫7％，失400美元關。除了科企業績欠佳外，美股納指今輪調整，市場歸咎部分原因是與日圓拆倉潮有關，日股、台股亦齊齊受影響。日本央行今日公布議息前夕，有傳日本央行將討論加息至0.25%，未知會否掀起新一輪日圓折倉潮。若想分散市場風險，不妨放眼表現印度股市？印度經濟及股市有甚麼優勢？下半年展望如何？

Global X ETFs 特約《英識ETF》周三中午12時30分直播，今集請來兩位基金經理——Global X ETFs基金經理霍浩華(Dennis)及黃國英資產管理董事黃國英，為大家分析最新ETF投資策略。

瀏覽Global X ETFs更多ETF產品：

Global X ETFs提供一系列收益型策略，幫助投資者穩中求勝。 了解更多： Global X 國指成份股備兌認購期權主動型ETF（3416）及風險披露詳情： https://www.globalxetfs.com.hk/zh-hant/campaign/covered-call-etf/

投資於相關備兌認購期權主動型ETF可能涉及潛在風險 (如適用)，當中包括主動投資管理風險、期貨合約風險、保證金要求的風險、結算所倒閉的風險、集中風險、證券借貸交易風險、貨幣風險、資本支付分派之風險、 及以交易風險。

歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：

4.東網youtube 頻道：