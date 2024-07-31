Stellantis又推大規模自願離職計劃　稱無意售瑪莎拉蒂品牌

外媒報道，全球第三大車廠、佳士拿母公司Stellantis計劃向美國月薪員工，再次提出大規模自願離職計劃，明言如果沒有足夠員工自願離職，不排除會進行裁員。

Stellantis向員工發電郵指，在即將宣布的自願離職計劃中，涉及非工會員工及某些工種，職級可達副總裁級別。合資格參與計劃的員工將於8月中收到電郵通知計劃詳情。

這是Stellantis過去一年來，第二度向美國半數月薪員工提出自願離職計劃，對上一次是在去年11月。此外，資料顯示，Stellantis在2019年12月至2023年底裁減15.5%員工，被裁員工相當於4.75萬人。

另一方面，在行政總裁Carlos Tavares警告將要關閉集團旗下不賺錢的品牌後，由盈轉虧的超豪華汽車品牌瑪莎拉蒂成為首個被懷疑對象。不過，擁有14個汽車品牌的Stellantis在周二(30日)一份聲明中表示，公司無意出售豪華汽車業務瑪莎拉蒂，或將該業務部門與其他意大利豪華汽車集團合併。Stellantis重申對瑪莎拉蒂美好未來的堅定承諾，表示這是集團14個汽車品牌中獨一無二的豪華品牌。