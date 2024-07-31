凱旋門天際獨立屋等一籃子銀主豪宅招標出售

再有豪宅物業被接管出售，世邦魏理仕表示，獲接管人委託以招標形式出售一籃子豪宅物業，包括九龍凱旋門6個單位與車位、以及大嶼山WHITESANDS洋房，截標日期為9月23日。

該批物業組合當中，最矚目為凱旋門朝日閣80至82樓的天際獨立屋連天台私人泳池，實用面積約4,398方呎，平台面積約2,206方呎，整個項目僅有5伙天際獨立屋，當中只有3伙設有天台獨立私人泳池，物業亦配有6個位私家車位供買家購入。

其他單位還包括同層B及C室海景戶，實用面積約972及約1,029方呎，而位於同座79樓C及D室同樣享有海景，實用面積約970及約1,030方呎。另外，還有一伙為屋苑觀星閣25樓A室，實用面積約891方呎，三房套廁間隔，享園林景。

此外，餘下一項銀主單位為大嶼山嶼南道160號WHITESANDS第23號洋房，實用面積約2,417方呎，花園面積約2,660方呎，設有三間套房。

世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，凱旋門高層住宅單位享維港全海煙花景緻，受市場追捧，天際屋供應極為稀少。參考過往成交價，凱旋門1座摩天閣77至79樓天際屋、連79樓B及C室曾於2014創下新高紀錄，以逾5.2億港元成交，天際屋部分呎價超越10萬元。

而最近同類成交為觀星閣的天際屋，於2023年12月由發展商以近2.2億元售出，成交呎價超過8萬元，以上天際屋雖然沒有提供頂層私人泳池，但相信亦可作為一個近期的參考指標。整批招標物業組合出售方式具彈性，買家可一併購買或選擇購買個別物業。

資料顯示，上述6伙凱旋門單位，市傳曾於2月以總價約7億元放售。