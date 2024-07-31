萬通保險：市場需求殷切　 推兩款危疾保

萬通保險推出「萬通危疾加護保（優越版）」及「萬通危疾愛護保」，承保由舊版本逾140種疾病，擴大至182種。萬通保險首席產品策劃總監許丹萍表示，新冠疫情後，大眾更着重健康護理，加上危疾發病有年輕化跡象，市場對危疾保險需求殷切，故推出上述兩項新產品，同時計劃下半年再推數個新產品，包括醫保、退稅年金等。

她提到，公司最受歡迎產品是儲蓄保險、危疾保險及年金產品，強調會因應市場需要，改良產品或推出創新產品，以滿足大眾的保障需求。另外，為完善客戶的服務體驗，年初推出一站式增值服務平台「YF GO!」，提供健康醫療增值服務、緊急支援等服務。舉例指，客戶在內地有求醫需要，可提供陪診服務、在港緊急醫療護送服務等。

她又指，本港醫療通脹達到8%至10%，坦言旗下醫療保障產品價格有調整，而危疾產品則未有加價，其後會留意市場變化再檢視產品價格。基於身體檢查需要在疫後釋放，令醫保理賠疫情後有升，但近期已逐步回穩。

至於本港整體保險市場方面，許氏指，今年市道向好，料升勢可以延續至下半年。內地客戶佔三至四成，而公司內地客比例略高於市場水平，認為業務已返回疫情前水平。

「萬通危疾加護保（優越版）」及「萬通危疾愛護保」涵蓋主要嚴重疾病、早期疾病、原位癌/初期癌症及兒童嚴重疾病，為不同年齡層客戶提供全面的危疾保障，保障覆蓋孕媽媽、嬰兒、兒童、成年人以至樂齡人士，賠償總額高達1040%基本保障額。