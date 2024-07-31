中國恒大接獲聯交所額外復牌指引

3.10 上市發行人的董事會必須包括

(1)至少3名獨立非執行董事，以及

(2)其中至少1名獨立非執行董事必須具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長。

3.21 審核委員會每家上市發行人必須設立審核委員會，其成員須全部是非執行董事。審核委員會至少要有3名成員，其中又至少要有1名是如《上市規則》第3.10(2)條所規定具備適當專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長的獨立非執行董事。審核委員會的成員必須以上市發行人的獨立非執行董事佔大多數，出任主席者亦必須是獨立非執行董事。

3.27 董事會必須批准及以書面提供有關薪酬委員會的職權範圍，清楚界定薪酬委員會的權力及職責。若發行人未能設立薪酬委員會，或於任何時候未能符合《上市規則》第3.25及3.26條的任何其他規定，須即時刊發公告載明有關詳情及理由。發行人必須於不符合有關規定起計3個月內設立訂有書面職權範圍的薪酬委員會及╱或委任適合人選以符合該等規定。