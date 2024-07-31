萊坊：6月中環甲廈呎租金按年下挫8.7%

萊坊今日(31日)公布的《香港每月物業市場報告》指出，由於經濟情況疲弱，6月港島區甲級寫字樓整體租賃需求停滯不前，租金持續下跌，該區整體甲廈平均呎租金跌至63.8港元，上半年累挫約1.2%，其中，中環上月呎租按年下跌近9%。

該報告又指，6月港島區甲廈租金未止跌，空置率仍然高企，達到約13.4%，對業主帶來相當大的壓力，要透過減租來吸引租戶。區內的中環、金鐘及北角期間的甲廈呎租今年全部向下，其中以北角跌約5.1%最大，其次為中環及金鐘，分別下挫約2.6%與3.1%。

另外，若按年比較，中環甲廈呎租金下挫幅度最大，上月平均呎租約93元，較去年同期下跌約8.7%，其次是北角，呎租金約33.8元，較去年同期挫約8.2%。

上月港島區新落成寫字樓租賃個案主導租賃市場，大部分租務交易集中在中環，吸納主要來自專業服務和金融機構。展望未來，預計2025年落成的甲級寫字樓總樓面面積約93萬方呎，以中環及銅鑼灣為主。此外，隨着更多新寫字樓計劃落成，新租賃來自寫字樓升級和搬遷的需求。

另方面，九龍區的寫字樓受經濟不確定性和暑假季節性影響，區內的寫字樓活動顯著放緩，交易宗數由續租主導而非新租賃個案，新承租商廈宗數按月就大跌約38%

6月該區缺乏大量寫字樓新租賃案例，隨着新落成寫字樓的使用量下跌，租金攀升，現時業主更願意在續租期間的提供租金優惠和補貼去吸引租戶，愈來愈困難去推動九龍區的搬遷決定。

除了金錢上的補貼外，部分業主還願意提供資本支出補貼，例如靈活的租賃和裝修條件，以吸引租戶。這種趨勢仍然持續，預計這一需求來源將成為未來幾個月推動市場租賃市場的動力，預計2024年下半年九龍區寫字樓市場的活動和租金將保持相對穩定。

此外，該報告亦提到，自宣布樓市撤辣後，今年3月和4月連續兩個月住宅買家入市步伐明顯加快，惟成交量和樓價都在5月和6月下跌，預期除非按揭貸款利率跌至3厘左右，否則住宅樓價不會反彈。發展商還需要再賣出8,000至1萬個單位才能加價，料至少還需要6到9個月的時間才能實現。

而本港零售物業市場持續下滑，上半年零售餐飲業租賃市場走勢好壞參半。有零售商舖關閉結業的同時，另一方面，有內地餐飲品牌迅速在香港擴充，惟發現營業額不足以支持高昂的租金。展望未來，下半年零售銷貨額將較2023年同期增長約8至10%，才能與去年4,070億元的總零售額相比。由於目前刺激市場的措施有限，為市場帶來不少挑戰。