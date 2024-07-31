經絡料下半年樓市「量穩價回」　負資產或回升至3.6萬宗

金管局最新數據，2024年第2季負資產個案錄得30,288宗，涉及金額1,549.92億港元，分別按季回落5.6%及6.3%。對此，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明稱，自2019年政府放寬按揭保險成數的樓價上限，按揭保險宗數曾於2021年攀升至歷史新高，根據經絡內部資料顯示，早幾年前採用8成或以上按揭的買家比重顯著增加。而樓價由高位回落逾2成，大部分於2020年至2022年樓價高企並採用高成數按揭入市的業主會較大機會跌入負資產，使負資產個案仍保持高水平。

曹德明繼指，第2季負資產個案輕微回落，相信仍反映政府撤辣後的市況，私人住宅售價指數曾於撤辣後連升2個月，但5月份已掉頭回落，最新6月份的私人住宅售價指數報305.3點，連跌2個月，創逾7年半新低。而一手貨尾積壓，發展商下半年將繼續以低價策略去貨，使二手樓價受壓，銀行估價仍偏向審慎，料下半年樓市呈「量穩價回」的狀態。如美國9月份開始減息，對樓市將有正面支持，相反，如美國繼續按兵不動，樓價仍有回軟空間，如下半年樓價再跌5%，負資產宗數或回升至36,000宗水平。

另曹氏稱，負資產數字雖然有所回落，不過負資產個案中，超過3個月未償還按揭貸款的拖欠比率，由2023年第3季的0.02%，連升3季至今年第2季的0.1%。曹提醒，有意置業之人士仍要衡量自身經濟及供款能力，避免借太盡，謹記按時供款以及預留至少半年的後備資金。