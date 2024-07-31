金管局：6月港元存款升0.2%　外幣存款跌0.1%

香港金融管理局發表統計數字，認可機構的存款總額在2024年6月份沒有明顯變動，其中港元存款上升0.2%，外幣存款則下跌0.1%。2024年上半年，存款總額及港元存款分別上升3.2%及1.1%。香港人民幣存款在6月份下跌6.4%，於6月底為10,617億元人民幣，主要反映企業資金流動。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於6月份為12,608億元人民幣，而5月份為11,832億元人民幣。

6月份貸款與墊款總額上升0.5%，在2024年上半年則下跌1.9%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）在6月份上升1.2%，在香港境外使用的貸款在6月份則下跌1.7%。由於港元存款的升幅較港元貸款的升幅大，港元貸存比率由5月底的81.4%，下跌至6月底的81.3%。

在香港使用的貸款（包括貿易融資）繼上季下跌1.2%後，在2024年第二季按季上升0.3%。按經濟用途分析，貿易融資上升，而對建造業、物業發展與投資的貸款則下跌。

6月份港元貨幣供應量M2及M3均上升0.2%，與去年同期比較均上升1.5%。6月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌0.4%，與去年同期比較下跌5.9%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於6月份均上升0.1%，與去年同期比較，M2及M3均上升7.4%。