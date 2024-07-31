龔成：聽別人投資意見前　先了解背後目的

在投資世界裡，你常看到很多分析員，他們提供各種各樣的意見，可能是大市分析、可能是產品簡介、可能是投資教學。不過現實地說，世上沒有免費午餐，若果是免費的意見，你也要知道他們的目的。

就以本人來說，筆者在網上的各種理財文章都是免費的，每篇文也要寫超過1、2小時，而且要用心去寫的，不可能亂寫過關。同時每天都要花大量時間去答網友的理財問題。

我承認我都是一個現實的人，並不想只付出而沒有回報，而我想得到的回報，就是更多人買我的書籍及上我的課程，雖然曾經有理財公司找我幫手，想我幫他們銷售產品給我的讀者，但最後我都拒絕，因我怕我所提供的理財意見無法中肯。

大家要明白，背後有目的是正常的，但你在接收意見前，要明白這點。

不過，若果大家在坊間接收到一些投資意見及教學，而這些都是免費的，這就要好好思考他們背後的目的，記緊，世上沒有免費午餐。

--世上沒有免費午餐--

例如你在電視上看到某證券商特約提供的節目，而節目內容就是該券商的分析員，不斷作出大市分析，並即場介紹該券商發行的產品。

一個表面看似是免費的財經節目，提供免費的產品簡介，提供免費的分析，這個對觀眾來說是無成本的意見，其實內裡包含着很高的成本。

所謂免費的意見，最終都是想吸引你買他們的產品，而這些即市分析的財經節目，內裡往往是衍生工具的推介，而這些洐生工具，都是潛在成本很高的工具，羊毛出自羊身上，這些券商用大量金錢去贊助各財經節目，當中的利益可想而知。

而他們的意見，背後當然存有偏見，他吸引了很多不適合買該產品的散戶去投資，而大家要知道，投資世界裡的問題意見，是可以帶來很大的虧損，所以一定要小心。

另外，現時坊間有大量的投資講座，不少都是免費的，世上沒有免費午餐，因此當大家見到免費講座時，不是叫大家不要去聽，而是要你聽時知道成本在那裡，知道了反而問題不大，因為你會懂得將他的意見作出調整。

--有目的是正常，但我們要知--

至於買樓、買股票，不少人都會找地產經紀、股票經紀幫手，他們都提供很多該市場的資訊，以及意見，同樣地，這些意見都不是免費的，他們的收入源自你買賣時的佣金，所以地產經紀會很想你買或賣該物業，他提供的意見不一定要適合你，但意見的潛台詞卻是令你最容易成交的。

而股票經紀，他一定會鼓勵你短炒，因為若你做長線投資，他的收入將大幅減少，所以他的意見一定想你不斷買賣，而你看電視的投資節目，所請的分析品不少都是證券商的人，他們當然會鼓勵你短炒，而這現象令傳媒較少鼓勵人長線投資。

這是這些職業的本質，有潛在的利益衝突，他們的確能提供有用的資訊及意見給我們，因此不是要大家不聽他們的意見，而是我們要明白他們的角色，在他們的意見中自行調節，另外我們自己亦一定要自行找資訊，不會完全依靠他們，避免被他們主導。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人)