和黃醫藥上半年少賺84%　重申全年腫瘤免疫收入指引

期內，收入按年減少42.63%至3.05億美元。其中，腫瘤或免疫業務綜合收入為1.68億元，按年減少53.04%。不過，該公司重申2024年全年腫瘤或免疫業務綜合收入財務指引為3億至4億元。

蘇氏指，正積極保持近年來在臨床及監管註冊方面的良好勢頭，並推動已獲批產品取得商業化。今年上半年，腫瘤產品收入按年增長59%，同時，在推進研發管線時更具側重性，具巨大潛力創造更高價值。在今年新啟動了3項關鍵性的後期研究，管線中目前共有十多項關鍵性研究正在進行中，有望在未來支持更多藥物審批。

和黃醫藥已有13種腫瘤候選藥物正在臨床試驗階段，而直腸癌藥「呋喹替尼」、神經內分泌瘤藥「索凡替尼」及非小細胞肺癌藥「賽沃替尼」等3種藥物已在中國內地獲得批准上市。至於「索樂匹尼布」為新型選擇性的口服Syk抑制劑，可用於治療血液惡性腫瘤和免疫性疾病。