泓景臺兩房僅售650萬　揸4年勁蝕130萬貶17%

二手樓市蝕讓潮持續，長沙灣泓景臺兩房望園景單位，劈價30萬元後，以650萬元成交，原業主持貨約4年帳面虧蝕130萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原吳敬彰表示，黃竹坑居屋雅濤閣4座低層C室，實用面積約577方呎，三房間隔，單位已放盤一段時間，未補價第二市場最新叫價550萬元，最終以綠表價520萬元沽出，呎價約9,012元。

●中原李宗恩稱，北角半山海天峰2座高層B室，實用面積約935方呎，套三房間隔，享維港海景，最新以2,900萬元成交，呎價約31,016元，新買家為中港商人，原業主則於2013年以2,650萬元購入，約11年帳面升值約9.4%。

●中原趙鴻運指，鰂魚涌太古城美菊閣中低層A室，實用面積約1,114方呎，三房兩廁連工人房間隔，7月中以2,100萬元放盤，僅兩周便獲以1,980萬元成交，累減120萬元或約5.7%，呎價約17,774元。

－－－－－

九龍區

●中原許永生表示，長沙灣泓景臺2座低層C室，實用面積約468方呎，兩房間隔，望園景，叫價680萬元，議價後降至650萬元沽出，呎價約13,889元，新買家為外區客，原業主持貨約4年，帳面需蝕讓130萬元，貶值約16.7%。

－－－－－－

新界區

●美聯袁佩雲指，青衣盈翠半島6座高層A室，實用面積約752方呎，套三房連儲物室設計，早前叫價1,250萬元，獲區內客洽購，議價70萬元後，以1,180萬元承接，呎價約15,691元。

●利嘉閣蕭浩麟表示，青衣居屋青盛苑中層4室，實用面積約490方呎，兩房間隔，原先於未補價第二市場叫價350萬元，最終獲區內白居二客以280萬元購入，呎價約5,714元。

●中原羅家俊表示，葵涌葵芳閣3座中層F室，實用面積約473方呎，三房間隔，早於2022年9月叫價649萬元，今年初叫價530萬元，近日再一口氣大減50萬至480萬元，終以473.38萬元沽出，呎價約10,008元，原業主於2019年買入，持貨約5年帳面蝕146.6萬元。

●祥益林家倫稱，天水圍居屋天盛苑G座高層5室，實用面積約517方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價380萬元，區內白居二中籤者曾兩度洽購同座心儀物業，均被其他買家截胡，參觀上址，以345萬元購入，呎價約6,673元。

●利嘉閣鄧啟林指，元朗錦田北PARK YOHO Napoli第23A座中高層A室，實用面積約495方呎，兩房設計，望山景，以526.8萬元成交，呎價約10,642元，原業主在2019年以約752.6萬元一手買入，帳面蝕讓225.8萬元，貶值約30%。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山嘉華星濤灣2座中層B室，實用面積約541方呎，兩房間隔，望海景，叫價800萬元，放盤半年，獲買家以771.5萬元承接，減幅約3.6%，呎價約14,261元。

●世紀21奇豐黃宗信稱，馬鞍山居屋福安花園1座低層C室，實用面積約431方呎，兩房間隔，享園景，已補價自由市場叫價450萬元，放盤3個月，減38萬至412萬元成交，呎價約9,559元，原業主於2017年3月購入上址，約7年帳面虧蝕46萬元，期內跌價約10%。

－－－－－－