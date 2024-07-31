一手樓7月累錄約1080宗成交　按月增6成

受惠於全新盤連接推售，新盤市場於7月累計錄得約1,080宗成交，按月增約6成。屯門細價盤佔315宗，部署周日作第三輪銷售，以先到先得形式發售139伙，折實平均呎價升至約11,813元。

●屯門黃金海灣第1期意嵐加推139伙周日賣

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，周三(31日)加推價單4號，提供139伙，折實平均呎價約11,813元，較對上一張價單高約5%。項目落實周日(4日)作第三輪銷售，悉數推出新價單全數單位出售。新一批單位涵蓋開放式至三房，折實價由223.4萬至993.6萬元，折實呎價約9,670至14,182元。項目月內首兩輪銷售至今售出315伙。

●屯門兆康NOVO LAND第3B期7月累沽52伙

●黃竹坑站晉環兩房1,856萬重新沽出

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周三(31日)重新售出第2B座36樓C室，為實用面積639方呎的兩房單位，成交價1,856.2萬元，呎價約29,049元，做價較2021年低約26.5%。資料顯示，該單位曾於2021年5月以2,525.3萬元售出，並在2023年3月終止。

●西營盤尚逸錄「一客兩食」

大鴻輝集團旗下西營盤尚逸，單日連錄3宗成交，合計涉及1,583.36萬元。其中兩伙屬「一客兩食」，同一組買家購入5樓B室及12樓C室，實用面積231方呎及215方呎，分別以515.08萬及438.2萬元成交，呎價為22,298及20,381元。全盤於7月初開售至今累售約98伙。

●西南九龍維港滙四房成交價4,180萬元

●啟德澐璟兩房呎售約24,684元

●沙田星凱‧堤岸周日先到先得賣4伙

中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，將於周四(1日)發售21伙。項目最新再上載銷售安排，將於周日(4日)以先到先得形式發售發售4伙高層單位。

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●元朗雨後錄交易告吹

據一手住宅銷售資訊網資料，星星地產旗下元朗雨後，周三(31日)錄得有單位於簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，為15樓F室，實用面積475方呎，兩房間隔，原本在上周二(23日)以644.36萬元成交，呎價約13,565元。