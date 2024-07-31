鄭州取消新盤限價　分析憂樓價加速下滑

一手貨尾積壓嚴重的河南省鄭州市，今日(31日)解除了新樓銷售限價政策。

鄭州市住房保障和房地產管理局發布，取消商品住房銷售價格指導的通知，從此住房保障部門不再對新建商品住房銷售價格進行指導，開發企業按照自主定價進行銷售、辦理商品房預(銷)售許可(備案)手續。

易居研究院研究總監嚴躍進向內地傳媒表示，「這說明鄭州放開了房價的定價空間，對房價漲跌幅不再設定政府指導價，該措施具有非常好的市場效應，也體現了鄭州在房價領域落實了市場歸市場、保障歸保障的導向。」

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉向內媒稱︰「取消限價有利於促進開發商自主定價，可根據自身情況進行降價促銷，同時可能會加劇市場對房價下跌的預期。有價格管控的時候，市場會認為政府會讓價格回到管控水平，不允許樓盤大幅度降價，但取消限價可能造成新房價格繼續下跌的預期，反過來也會影響二手房價格。」

鄭州此時不再限價明顯是出於無奈，事關接二連三減辣、推政府收樓等諸多新政，上半年新建住宅成交仍按年下降41%，成交價格亦按年跌2.9%。李宇嘉亦指，近期各地頻頻出現開發商大幅減價促銷，政府的指導之實際效率大幅減弱，那倒不如把價格自由調整的權利讓給地產商，免除二次申請條件的冗餘流程，幫助他們促銷，緩解資金鏈壓力。

58安居客研究院院長張波稱，中央已明確放權讓各城政府自主調控樓市，預計之後會有更多城市跟隨。