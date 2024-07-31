觀望議息結果　美股個別發展　AMD漲一成領跑晶片股

市場等待聯儲局議息結果及主席鮑威爾的言論，美股3大指數周三早段個別發展，道指跌17點，報40,726點；標指升58點，報5,495點；納指升305點，報17,452點。

近年經常捲入飛行安全事故的美國飛機製造商波音，上季經調整核心經營虧損按年擴大2.56倍至13.92億美元(約108.57億港元)，對應的經調整每股虧損為2.9美元，遠超市場預期的1.97美元。在接二連三的挫敗後，已預告今年底離任的行政總裁卡爾霍恩(Dave Calhoun)，8月8日起將被由董事會新任命的Kelly Ortberg接替，未能留守到年尾。波音股價周三早段曾升1.11%。

科技巨頭微軟(Microsoft)公布了截至6月底止一季業績，雖然盈利增長勝過市場預期，但雲業務收入增速放緩卻引發市場憂慮。智能雲業務的季度收入按年增長18.84%至285.15億美元，較前一季度的20.95%增速有所回落；其中雲端服務平台Azure的收入增速亦降至29%，亦差過市場預期，原因在於供應方面的限制。微軟股價跌2.16%。

超微半導體(AMD)最近季度業績成為半導體行業救星！於截至6月29日止的一季內，AMD收入按年增長8.88%至58.35億美元，經調整純利增長18.77%至11.26億美元。雖然從整體數值來看來不算特別高，但從仔細看分項表現，便會發現其數據中心業務收入按年大增了1.14倍，達到28.34億美元的紀錄新高，主要受到伺服器圖像處理器(GPU)的帶動。

AMD股價升9.81%，報152.02美元，其他半導體股同樣跟升，英偉達升逾9%、英特爾升1.89%、高通升5.16%。