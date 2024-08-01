【美國議息】聯儲局維持利率不變　符合預期

美國聯儲局公布議息結果，一如市場預期把聯邦基金利率目標區間維持在5.25至5.5厘水平。最新的議息聲明提到︰「聯邦公開市場委員會(FOMC)判斷，實現就業和通脹目標的風險繼續趨向更好的平衡。」同時，當局亦特別指出就業職位增長正在放緩。

相比起之前的聲明，聯儲局似乎淡化了通脹的風險，更關注於勞動力市場轉弱的趨勢，為後續潛在的減息舉動提供了更多的空間。目前市場主流觀點也認為9月會開始減息。

議息聲明的用語由「高度注視通脹風險」變成「關注雙重政策目標兩者的風險」。而所謂的雙重政策目標，正正是指維持物價穩定(通脹回落)以及實現最大就業，換言之把就業的重要性提高了。

景順首席環球市場策略師Kristina Hooper表示，考慮到美國在抗通脹方面已經取得的進展以及經濟狀況，目前貨幣政策已過於緊縮；相信當局應該不那麼擔心通脹重燃，而更應擔心貨幣政策長期而多變的滯後影響，這或將在未來數月對美國經濟造成嚴重負面影響。

諾偉(Nuveen)首席投資官Saira Malik則表示，經濟數據降溫以及通脹壓力緩減，反映聯儲局正在逐步接近減息階段，並看好證券化資產、優先證券、優先貸款和高收益市場等領域。她指出，隨着市場對聯儲局快將啟動減息周期的預測增加，目前可能是考慮延長投資組合存續期的大好時機，投資者可將部分資產轉出短期債券與現金，以多元化的債券作為補充。