鄧建初：大選風雲變色　港股美股命運如何？

江山代有才人出，這正是選舉帶來的期望，不過看近兩屆美國總統選舉，卻是一大諷刺。上屆由高齡的拜登對時任總統特朗普，結果拜登險勝。今屆兩黨仍推舉此二人競逐總統寶座，唯雙方年齡已各達81歲及78歲，繼續老人政治，令人疑惑美國是否已無人才可用。

初哥早前有幸測中，以拜登近年健康轉差，屢有失言之舉，加上首場辯論比賽反應遲緩，其後宣布退選，實在是意料中事。由副總統賀錦麗替代出選，拜登立即發放花言巧語的錄影片段，表示交棒予新一代是最好的前進方法，退選是團結國家的最佳行動，顯然是照讀背後文膽代筆之精句，以籠絡人心。臨陣易帥，彰顯高齡之拜登已是力不從心，黨內各人深恐他再次出醜，捱不至年尾大選。雖然特朗普當選下任總統的機會看高一綫，但是沒有年歲更大的拜登做對手，恐怕年輕選民會轉投年歲較小近二十年的賀錦麗。況且特朗普揀選副手萬斯，不甚為人認識，民望更低逾三成。如賀錦麗揀民望高的做副手，此消彼長後，大選反勝特朗普毫不出奇。

大選風雲變色，增添不明朗因素，美股劇烈波動。上週二本欄曾指出，美股極高位震盪不是好事。果然上週二及上週三晚道指共大跌561點，納指更大瀉664點。上週五美期仍未開市前，初哥在早市評論已預測當晚美股會出現反彈。當晚道指竟大升654點，納指升176點，前者追回失地更有過之而無不及，而後者距離跌幅仍遠，應是市場預期特朗普會勝出大選，對新經濟之科技股不利。

為求穩住現任執政黨勝算，聯儲局應會在今年9月開始減息，打打補針。此舉當然對美元不利，預計美股仍被力頂，持續在高位忽上忽落。然而，待選舉塵埃落定，美股或會出現明顯下跌，到時反而對港股有利。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)