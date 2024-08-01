專家樓評：外賣送遞員申按揭難度大增

數年前在疫情嚴峻時，政府曾一度禁止市民於食肆內堂食，導致不少外賣平台應運而生，亦廣受大眾歡迎，當時有部分人更藉此機會投身成為外賣送遞員。大家千萬不要小覷這個行業，其實在高峰期，外賣送遞員月入可高達3萬多元，比不少全職工作還要高薪，而且工作時間相當彈性。雖然現時薪金比疫情時有所下調，但勤力工作的話每月依然可有兩萬多元收入。不過，始終這份職業既不是全職，亦不會有固定入息，若然打算置業並申請按揭，會否相當困難？

收入文件欠齊備不受理

近日接觸一宗個案，客人早於兩年前已開始四出搜尋心儀物業，當時客人已在某大網上平台任職外賣送遞員，而正值疫情高峰期每月都有可觀收入，加上客人只打算申請五成按揭，以當時銀行對按揭取態而言，客人相信要批出按揭應該是易如反掌。不過，他一直未能尋找到合適物業，直至近期樓價下調，他終於購入了一個價值400萬元的物業，可是現時向銀行申請按揭時，卻遇到相當大困難。

由於客人只能提供最近6個月的糧單及銀行月結單，並未能提供稅單及強積金供款，大部分銀行見此狀況即以收入文件不齊備為由婉拒其申請。經協商後，終於有一間大型銀行願意接受其申請，惟當該銀行查核其銀行月結單時，發現帳目相當混亂，原來網上平台是透過每日銀行入數方式來支薪，而每月的糧單只顯示了服務費、貼士、活動獎勵，以及收入總額4項金額，再加上銀行月結單與糧單的截數日可能不相同，銀行無法證明月結單的入數紀錄與糧單上的金額脗合，亦難以將半年的月結單內的每項入數來查證，當刻銀行方面已打了退堂鼓。

其後經過一番努力，協助客人先將月結單內的每項公司入帳勾出來再整理一份報表，然後呈交給銀行核實及再作游說，終於銀行願意以近6個月的糧單平均收入作計算，最後能夠成功批出200元萬按揭貸款，息率為4.125厘，客戶終能放下心頭大石。

銀行收緊樓按業務審批

事實上，以現時銀行對按揭業務的取態，從事外賣送遞員的確難以申請按揭，尤其是高成數按揭會更加渺茫。不過，若然申請七成以內的按揭，現時還是有個別銀行可能會成功批出貸款，故此在置業前必須考慮清楚，要預留多點資金作首期方為上策。

另外，除上述行業外，其他自僱行業如私人鋼琴老師、補習老師等都比以往難批按揭，銀行有機會要求客人提供最近兩年稅單，此類型客人最好要有兩手準備，如提供傳統受僱的擔保人作為後備，以確保按揭批核萬無一失。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣