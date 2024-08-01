中國7月財新製造業PMI降至49.8　遜預期

7月財新中國製造業採購經理指數(PMI)降至49.8，差過市場預期，並且為2023年11月以來，即8個月來首次低於盛衰分界線。

分項數據來看，製造業仍呈現供給優於需求的格局。生產指數連續9個月維持在擴張區間，不過7月僅略高於盛衰分界線，生產擴張幅度有限。需求面表現較為弱勢，新訂單指數自2023年8月以來首次落入收縮區間，投資類別和中間類別的新訂單量下降，消費品類維持增長。根據調查企業反映，需求疲弱，客戶削減預算，導致最近新接業務總量下降。不過，外需維持增勢，新出口訂單連續7個月錄得增長，但增長放緩。

製造業就業穩定，7月就業指數連續11個月位於收縮區間，但僅略低於盛衰分界線。消費品製造商用工規模成長，投資品類及中間品類用工量略為下降。調查顯示，有企業為因應後續工作量而增加用工，但也有企業因為新接業務量減少而壓縮用工，兩者幾乎相抵。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，7月製造業供給略有擴張，內需下降，外需穩定，採購量下降，原材料庫存減少，就業收縮程度趨穩，價格水平承壓，製造業企業樂觀情緒略有回升。內地有效需求不足、市場樂觀預期不強仍是當前最突出的問題。穩健增長、促進就業、保民生，加大政策刺激力度，推動前期政策落地見效，更大力度激發市場活力與內生動力，當是近期政策工作重點。