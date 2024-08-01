Meta上季多賺73%勝預期　調高資本開支預測　市後升7%

Facebook母企Meta截至6月30日止第二季業績及第三季指引均勝預期，股價在市後延長交易時段急升7%。期內，收入按年升22%至390.71億美元，高於預期的383.1億美元；純利升73%至134.65億美元；每股盈利5.16美元，優於預期的4.73美元。業績指引有驚喜，Meta預期第三季收入介乎385億至410億美元，中值為397.5億美元。分析師預期為391億美元。

Meta表示，第二季費用為242億美元，其中包括公司最近同意以14億美元對德州臉部辨識資料訴訟作和解。此外，第二季資本開支為84.7億美元，低於分析師預期的95.1億美元。Meta預期，今年費用仍會維持在介乎960億至990億美元，不過收窄資本開支範圍至介乎370億至400億美元，之前最低為350億美元。

業務表現方面，Meta家族應用程式(App)的每日活躍用戶達32.7億人，按年升7%；廣告展示在家族App之間增10%；來自Facebook、 Instagram、Messenger及WhatsApp等的收入達387.18億美元，升22%，經營溢利升47%至193.35億美元；虛擬實境實驗室收入升28%至3.53億美元，不過經營虧損擴大19%至44.88億美元。

至於AI投資，期內研發費用105.37億美元，按年升13%。行政總裁朱克伯格在聲明中表示，公司季度表現強勁，Meta AI有望在年底前成為全球使用率最高的人工智能(AI)助手。「我們已經發布第一個前沿級別的開源AI模型，Ray-Ban Meta AI眼鏡繼續保持良好的發展勢頭，應用程式也在推動良好增長。」