耀才許繹彬：成交若有改善　港交所弱勢有望扭轉

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股持續不振，跟跌唔升的現象在7月持續出現，埋單計數，7月合共下跌325點，七翻身效應可謂完全失靈；港股在7月如以高低位計算，差距更達1,393點，除曾一度失守17,000大關外，在本年5月的大好形勢亦可肯定全部消化，打回原型，甚至跌凸；淡友可謂在7月中旬開始佔盡上風，連去到期結日(本周二)，完全不讓好友回氣，將恒指踩穿17,000點；儘管最終在17,000點暫時企穏，但港股三大指數均創下自4月23日後的3個月收市新低，科指同時創3個月收市新低。

但由於成交持續不足，更在本周暫曾創下847 億元，跟指數一樣，均是創逾3 個月新低；值得一提的是，一向對港股成交可謂唯一支持的北水，亦在本月中旬開始出淨流出的狀況，情況已不可跟上兩個月作出對比；慶幸的是，昨天(7月31日)在七翻身月的最後一天，滬綜指數突然抽升，重返2,900點以上，港股亦作出絕地反擊，急升近350點，升穿17,300水平，成交亦顯著增加至近1,200億元。

筆者認為，港股不跟環球股市的走勢，相信投資者亦早已知悉，但為何會突然在7月份走晒樣，出現信心危機？相信是內地陸續出台的數據，令人擔憂國內經濟復甦不似預期，從上證指數毫無起色及反復尋底，並創下5個半月以來的低位，足以令人不寒而慄；而人民幣匯率則創下8個月最弱的境況；眾所周知，港股在缺乏外資支持下，唯一出路便是北水力度需要足夠，但從上述兩項數據可見，北水力度減少，甚至出現淨流出，好有可能是班師回朝；加上，本周較後時間將會有央行議息結果，以及美科企業績及經濟數據等將會出台，倘若其中一樣數據不似預期，足以摧毁現在一直處於下風的港股，令恒指一度失守17,000心理大關。