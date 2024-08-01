郭家耀：港股短期缺乏方向　美晶片股或重展升勢

宏滙資產管理投資總監郭家耀表示，美國聯儲局議息後一如預期維持利率不變，主席鮑威爾在會後聲明稱，9月減息可能是當局一個選項。10年期美債息跌至4厘水平，美匯指數亦回落，對環球股市有利，隔晚美股急升。不過，日本央行突然加息，市場預期當局或進一步收緊貨幣政策，日圓持續轉強，若觸發拆倉交易，對港股有一定影響。在利好及利淡因素互相抵銷下，大市短期未見方向。藍籌股公布的業績表現參差，亦限制港股反彈空間，料恒指16,800至17,800點上落為主。

據報美國放寬部分盟友國家，向中國提供晶片設備，中美晶片股近期反彈。不過，郭認為消息能否確實執行存疑，本港上市的晶片股前景仍審慎。至於美國晶片股經過一輪調整後，在近期減息預期升溫下，再重展升勢。隨着AI熱潮持續，晶片股料可受惠，業績有望維持高增長。投資者若有意部署晶片股，建議可在美股市場尋寶。