滙豐維持最優惠利率5.875厘不變

美國聯儲局議息後維持聯邦基金利率介乎5.25厘至5.5厘不變，滙豐銀行最新亦宣布，將最優惠利率維持在目前5.875厘的水平不變。滙豐對上一次於2023年7月28日調整最優惠利率，當時加息12.5點子。

滙豐給予港元儲蓄存款戶口的利率維持不變，戶口結餘5,000元或以上的年利率均為0.875厘；5,000元以下則維持零息。另外，滙豐全面理財總值達100萬元及以上的額外年利率維持0.001厘。

今日港元1個月拆息報4.44厘，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，如美息下跌，本港拆息或先跟隨回落至4厘或以下水平，將對樓按市場有正面支持。而本港銀行於今次加息周期的加息幅度遠低於美國，料本港銀行會視乎拆息走勢、多項外部因素以及自身策略而決定減息步伐，年內本港銀行新造按揭息率將維持4厘或以上水平，有意置業人士仍需留意息口走勢及市場環境變化，衡量自身負擔能力才入市。

中原按揭董事總經理王美鳳預期，美國年內減息次數或達2次，每次可達0.25厘合共半厘；基於港息在對上加息周期跟隨美息之加幅明顯較少(美國聯邦利率加幅累計達5.25厘、港P加幅僅達0.875厘)，若美國於今年9月減息，本港減息進程較大機會是，港元拆息HIBOR先逐步回落，拆息降至一定幅度後，本港最優惠利率(P)連帶按息將可回落，預期現時本港主要按息4.125%在今年大致橫行，本港減息周期有機會於年底至明年首季啟動，屆時本港按息有機會回落至4%或以下水平。

樓巿方面，王續指，今年樓市在首季撤辣後回穩，然而第二季利淡訊息增多令買家入市取態轉趨審慎，樓市交投出現回軟，第二季樓價平均跌4%但租金反升3%，樓價跌、租金升反映市場對實質住屋剛性需求仍大，但對樓市觀望選擇先轉買為租的人士增多；未來息率有機會回落之預期將逐步為樓市增添利好因素，美國9月份啟動減息機會增，港元拆息有望於第4季有所回落減低銀行及企業資金成本壓力，有利提昇銀行樓按取態積極性，料將可增加市場信心，趁低吸納的買家將會增加帶動市場氣氛。