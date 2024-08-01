寶馬次季盈利跌近9%　主要市場中國需求減弱累事

外媒報道，德國汽車製造商寶馬(BMW)第二季盈利下降，原因是其主要市場中國的銷量下滑。寶馬除息、稅前利潤(EBIT)率為8.4%，低於去年同期的9.2%，也低於分析師預期的8.8%。不過該公司仍確認全年指引。

寶馬表示，生產及人力開支增加，加上IT項目的成本，對盈利構成壓力。集團第二季純利下降8.55%至27.05億歐元。

寶馬提到，尤其是在中國，收入受到競爭加劇及消費者信心疲軟的影響。事實上，該公司第二季在中國的汽車交付量下降4.7%，中國房地產危機拖累消費，經濟放緩影響對汽車、手錶及名牌服裝等一系列高檔商品的需求。

該公司正提高其產品線的價格，並降低中國經銷商的銷售目標，以避免激烈的價格戰，並表示，預計中國的經濟狀況將從本季開始穩定。

然而，寶馬確實在銷售電動車方面取得成功。其i4及iX1等電池驅動車型的全球交付量在第二季激增22%，擊敗競爭對手平治(Mercedes-Benz)及奧迪(Audi)。寶馬稱，其具吸引力的產品組合，有助在充滿挑戰的市場中崛起。

一眾汽車製造商正努力應對歐洲經濟增長疲軟、持續通脹及電動車銷售下滑的問題。此外，中國的復甦遲遲未能全面恢復，也增添汽車行業的憂慮。平治上周調低年度盈利預測的上限，Stellantis、日產汽車(Nissan)及福特汽車(Ford)的業績均未達預期。