投委會：投資虛擬資產現貨ETF　小心評估風險為上

自今年4月起，虛擬資產現貨ETF在香港交易所正式上市及買賣，為有意投資虛擬資產的投資者提供了一個額外的上市產品選擇。虛擬資產現貨ETF通過直接持有虛擬資產，如比特幣和以太幣，以反映相關虛擬資產的投資表現。

現時，在香港上市的虛擬資產現貨ETF受證監會監管，對投資範圍、交易對手、資產託管等範疇均有特定要求，從而針對虛擬資產的獨特風險，為投資者提供保障。雖然投資者可以簡易地通過證券行或銀行買賣虛擬資產現貨ETF，但投資者必須了解虛擬資產現貨ETF的主要風險，並評估個人風險胃納，以決定是否適合投資這種產品。

留意虛擬資產現貨ETF 的重大風險

虛擬資產是相對新的資產類別，發展時間尚短，不但風險獨有而重大，過去價格也極為波動。虛擬資產價值可於短時間內大幅下跌，甚至歸零，令投資者可能於一日內損失所有投資於虛擬資產現貨ETF的資金。

虛擬資產現貨ETF直接承受相關虛擬資產的風險，例如虛擬資產的高度投機性質、其價格會受眾多難以預見的事件或因素影響而極為波動，以及虛擬資產監管法規的不斷演變等。

宜將虛擬資產現貨ETF視作輔助性投資

虛擬資產現貨ETF的目標對象是一些明白這種產品的性質及風險的投資者，例如虛擬資產的相關風險；源自於投資單一資產(如比特幣或以太幣)的集中性風險；以及託管風險，即難以尋回被盜或遺失的虛擬資產。

在作出投資虛擬資產現貨ETF決定前，投資者應先仔細閱讀有關產品的銷售文件，全面明白其特點、運作及風險。另外，由於虛擬資產現貨ETF極為波動，未必能夠用作分散投資組合風險，投資者應將其視作投資組合中的輔助性投資。假如投資者未能接受虛擬資產現貨ETF價值出現重大及預計之外的變化，以及可能失去在虛擬資產現貨ETF的全部投資，應避免投資於這種產品。

投委會