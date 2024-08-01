中銀張詩琪：若美就業情況不理想將促使聯儲局加快步伐減息

聯儲局一如預期維持聯邦基金利率區間在5.25至5.5厘不變。中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處主管張詩琪認為，市場早已預期是次利率將維持不變，因此，會議重點在於聯儲局主席鮑威爾向市場暗示最早可能於9月減息，以及利率聲明措辭的調整。

張詩琪認為，今次聲明與過去的分別，在於過去只提到美聯儲關注通脹風險，但最新的措辭表達出聯儲局關注其雙重使命，即實現物價穩定及就業最大化所引伸的雙向風險。這次聲明措辭的改變，反映目前美國通脹逐漸邁向目標水平時，現時聯儲局更為關注就業市場的情況。

若就業情況不理想，便會促使聯儲局加快步伐減息。至於未來關注點將落在兩個重要日程，第一：8月底舉行的全球央行年會，預計將繼續強化市場對聯儲局9月展開減息週期的看法。第二：9月議息會議將會更新利率點陣圖。

張預期，9月利率點陣圖所顯示的年底利率中位數，將會較6月預估時的5.1%為低。根據最新的利率期貨合約顯示，市場預期年內將減息兩次，以及近日資產表現已充分反映9月開始減息的預期，因此預計上述日程或

會為資產價格帶來波動。