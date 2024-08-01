金管局：「可疑帳號警示」將涵蓋網上銀行及櫃位轉帳

金管局宣布，由2024年8月4日起，32間銀行及10間儲值支付工具營運商將會擴展「可疑帳號警示」範圍，涵蓋網上銀行及櫃位轉帳，以加強對客戶的保障，應對日益增加的詐騙風險。

其中，去年11月推出的「可疑帳號警示」機制會根據詐騙陷阱搜尋器「防騙視伏器」內的資料，向客戶發出高危警示。機制初期涵蓋使用轉數快識別代號(包括手機號碼、電郵地址和轉數快識別碼(FPS ID))進行的資金轉帳，截至今年6月底共發出逾655,000個警示，平均每日發出3,000個警示。

為進一步加強防範詐騙風險，警示機制的涵蓋範圍將擴展至個人客戶在銀行櫃位或以戶口號碼進行的行內或跨行即時轉帳。不論客戶於銀行分行或網上銀行進行轉帳，一旦收款人的戶口號碼、手機號碼、電子郵件地址或轉數快識別碼與「防騙視伏器」內被標記為「高危有伏」的資料脗合時，客戶將會於確認交易前收到警示。參與儲值支付工具營運商亦將實施類似的警示服務，並向其用戶提供實施詳情。

另外，為加強保障銀行客戶，「防騙視伏App」會提供更即時的假冒銀行網站和來電警示；銀行亦為使用手機銀行應用程式的客戶提供更安全的認證方法，客戶須透過銀行的手機應用程式就網上信用卡交易進行確認，取代以短訊發出的一次性密碼。