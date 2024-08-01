新地12大商場藉奧運直播及連串活動　料帶動人流升20%

上述商場包括東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、Life@KCC及JOY@KCC。新地代理(銷售及租賃)董事鍾秀蓮表示，今年是疫情後首個奧運，市民都非常期待投入奧運的氣氛，以及大夥兒一齊觀看直播歡呼的現場感，集團旗下12大商場推出各大獎賞優惠，再加上一連串港隊焦點賽事直播及奪牌祝賀活動，有信心帶動商場人流，相信可為商場帶來約20%人流及約15%生意增長。

該集團旗下12大商場將於8月3日起至8月11日推出「齊撐港隊‧祝捷大禮包」活動，The Point會員只要於指定商場內消費滿1,500元，即可獲得祝捷大禮包一份，每份大禮包包括汽酒一支及50元商場現金贈券，禮品總值150元，名額合共800份。

同時，The Point會員在今天(1日)至8月31日期間，可免費換領【運動狂賞．最高消費王】活動參加證，在指定新地商場內消費，只要累積消費金額最高的5位會員，可獲贈合共12張來回法國巴黎機票及高達3萬元聯場現金贈券組合。